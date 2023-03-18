Маск прогнозирует сокрушительную победу Трампа из-за возможного задержания

«Если это произойдет, Трамп будет переизбран с сокрушительной победой», - написал Маск в Twitter в субботу.

Так предприниматель прокомментировал сообщение экс-президента США Дональда Трампа о том, что его планируют задержать 21 марта на основании «старых и полностью развенчанных» обвинений. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social 18 марта на основании утечки данных из прокуратуры округа Манхэттен.

По данным телеканала NBC, Трампа на следующей неделе могут обвинить в подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс, которой он якобы заплатил за молчание об романе. Журналисты также сообщают о подгттовке правоохранителей к возможным столкновениям в центре Нью-Йорка из-за судебного разбирательства.





