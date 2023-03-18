Маск прогнозирует сокрушительную победу Трампа из-за возможного задержания

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что возможное задержание бывшего президента Дональда Трампа позволит ему победить на президентских выборах 2024 года в США.

Видеосервис YouTube восстановил аккаунт Дональда Трампа

«Если это произойдет, Трамп будет переизбран с сокрушительной победой», - написал Маск в Twitter в субботу.

Так предприниматель прокомментировал сообщение экс-президента США Дональда Трампа о том, что его планируют задержать 21 марта на основании «старых и полностью развенчанных» обвинений. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social 18 марта на основании утечки данных из прокуратуры округа Манхэттен.

По данным телеканала NBC, Трампа на следующей неделе могут обвинить в подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс, которой он якобы заплатил за молчание об романе. Журналисты также сообщают о подгттовке правоохранителей к возможным столкновениям в центре Нью-Йорка из-за судебного разбирательства.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАВыборы в СШАИлон МаскСШАЗадержаниеДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры