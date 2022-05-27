Стало известно о попытках украинских боевиков попасть в Россию
Националисты, среди которых и те, кто участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины, пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев, сообщает «Российская газета» со ссылкой на первого заместителя директора — руководителя Пограничной службы ФСБ России генерала армии Владимира Кулишова.
По его словам, уже выявлено 250 боевиков. Их нашли среди покидающих Украину людей. Работа велась российскими пограничниками совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция в Мариуполе завершена и территория завода «Азовсталь» полностью освобождена.
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