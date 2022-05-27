Стало известно о попытках украинских боевиков попасть в Россию

По его словам, уже выявлено 250 боевиков. Их нашли среди покидающих Украину людей. Работа велась российскими пограничниками совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция в Мариуполе завершена и территория завода «Азовсталь» полностью освобождена.

