Стало известно о попытках украинских боевиков попасть в Россию

Националисты, среди которых и те, кто участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины, пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев, сообщает «Российская газета» со ссылкой на первого заместителя директора — руководителя Пограничной службы ФСБ России генерала армии Владимира Кулишова.

Полянский: Боевики «Азова»* сдались безоговорочно

По его словам, уже выявлено 250 боевиков. Их нашли среди покидающих Украину людей. Работа велась российскими пограничниками совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция в Мариуполе завершена и территория завода «Азовсталь» полностью освобождена.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Стена на границе Латвии и России. Фото с сайта abnews.ru.
ТЕГИ:ГраницаУкраинаБоевики
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры