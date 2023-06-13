США выделили Украине новый пакет помощи на $325 миллионов
13 июня 202319:18
США выделят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут средства ПВО и борьбы с танками, а также боеприпасы для HIMARS и другие. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, его слова приводит РИА Новости.
Отмечается, что общая сумма техники составит 325 миллионов долларов.
Блинкен отметил, что это уже 40-й пакет военной помощи Украине.
Ранее издание Politico сообщило, что дальнейшая помощь Вашингтона Киеву зависит от успеха контрнаступления.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru