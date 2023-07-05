Экс-советник Кучмы раскрыл план Киева по контрнаступлению
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале высказался о плане руководства Украины относительно контрнаступления ВСУ.
По словам Соскина, план Киева - наступать любой ценой. С потерями власти Украины не считаются, сказал он.
«Зеленскому поставлена задача - наступать, он хочет ее выполнить, но, даст бог, не сможет», - сказал эксперт.
Соскин предостерег командование ВСУ от использования резервов. Он полагает, что Украина потеряет все свои боеспособные подразделения.
Врио главы Донецкой республики Денис Пушилин оценил итоги первого этапа контрнаступления ВСУ. Он отметил, что армия Украины не смогла продемонстрировать ни одного значимого результата, передает «Радиоточка НСН».
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