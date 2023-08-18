Завербованный украинский дезертир сдался российским военным под Херсоном

По словам Устименко, с декабря 2020 года он служил заряжающим в украинской 40-й отдельной артиллерийской бригаде. В феврале текущего года мужчина покинул часть и обосновался в доме матери в селе Новокаменка под Херсоном. Позже на Устименко вышел сотрудник украинских спецслужб с позывным «Моджахед» и под угрозой расправы заставил согласиться совершить диверсию против армии России.

«Дал координаты российского зенитного комплекса "Бук" и сказал пойти туда и постараться уничтожить его. С угрозами того, что "ты или это сделаешь или мы тебя посадим, найдем, убьем, жизни не дадим тебе"», — рассказал собеседник агентства.

Как отметил мужчина, он пошел на место планируемой диверсии, увидел там оцепление и «решил рассказать все, как есть», пишет RT. Устименко задержали.

