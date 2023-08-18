Завербованный украинский дезертир сдался российским военным под Херсоном
Дезертир из ВСУ Игорь Устименко, завербованный украинской контрразведкой, сдался российским войскам при попытке повредить ЗРК «Бук» в Херсонской области. Об этом рассказал сам военный в беседе с РИА Новости.
По словам Устименко, с декабря 2020 года он служил заряжающим в украинской 40-й отдельной артиллерийской бригаде. В феврале текущего года мужчина покинул часть и обосновался в доме матери в селе Новокаменка под Херсоном. Позже на Устименко вышел сотрудник украинских спецслужб с позывным «Моджахед» и под угрозой расправы заставил согласиться совершить диверсию против армии России.
«Дал координаты российского зенитного комплекса "Бук" и сказал пойти туда и постараться уничтожить его. С угрозами того, что "ты или это сделаешь или мы тебя посадим, найдем, убьем, жизни не дадим тебе"», — рассказал собеседник агентства.
Как отметил мужчина, он пошел на место планируемой диверсии, увидел там оцепление и «решил рассказать все, как есть», пишет RT. Устименко задержали.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Yeni Şafak: Глава МИД Турции обсудит с Лавровым и Кулебой зерновую сделку
- Крючков предупредил о возможных звуках взрывов в разных районах Крыма
- Завербованный украинский дезертир сдался российским военным под Херсоном
- В Сочи 10 детей-спортсменов госпитализировали после посещения бассейна
- Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов ИГИЛ
- В Иркутской области загорелся гипермаркет на площади 800 кв. м
- WP: В конгрессе США выступили против помощи Киеву из-за прогноза разведки
- ВОЗ: за 28 дней рост заболеваемости COVID-19 в мире увеличился на 63%
- В Германии признали провал контрнаступления Украины
- Белый дом: США готовы к переговорам с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru