Группировка «Центр» сорвала атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

«Огнем артиллерии и ударами армейской авиации ... сорваны попытки атаки штурмовых групп механизированных бригад», — рассказал Савчук.

Он подчеркнул, что ВСУ потеряли до 90 человек, боевую машину пехоты, две бронемашины, два миномета.

Также силы противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника, а бомбардировочная авиация ударила по двум опорным пунктам ВСУ близ Торского и Серебрянки.

Ранее бойцы 6-й общевойсковой армии захватили опорные пункты украинских войск и разгромили более взвода пехоты ВСУ на купянском направлении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

