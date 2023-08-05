Группировка «Центр» сорвала атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные сорвали атаки штурмовых групп ВСУ в районах торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.
«Огнем артиллерии и ударами армейской авиации ... сорваны попытки атаки штурмовых групп механизированных бригад», — рассказал Савчук.
Он подчеркнул, что ВСУ потеряли до 90 человек, боевую машину пехоты, две бронемашины, два миномета.
Также силы противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника, а бомбардировочная авиация ударила по двум опорным пунктам ВСУ близ Торского и Серебрянки.
Ранее бойцы 6-й общевойсковой армии захватили опорные пункты украинских войск и разгромили более взвода пехоты ВСУ на купянском направлении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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