Группировка «Центр» сорвала атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные сорвали атаки штурмовых групп ВСУ в районах торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.

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«Огнем артиллерии и ударами армейской авиации ... сорваны попытки атаки штурмовых групп механизированных бригад», — рассказал Савчук.

Он подчеркнул, что ВСУ потеряли до 90 человек, боевую машину пехоты, две бронемашины, два миномета.

Также силы противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника, а бомбардировочная авиация ударила по двум опорным пунктам ВСУ близ Торского и Серебрянки.

Ранее бойцы 6-й общевойсковой армии захватили опорные пункты украинских войск и разгромили более взвода пехоты ВСУ на купянском направлении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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