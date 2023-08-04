Посол Келин: Британии придется признать провал наступления ВСУ

Великобритании рано или поздно придется признать провал контрнаступления украинской армии. Об этом в интервью телеканалу CNN International заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

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Дипломат опроверг сообщения британских СМИ о продвижении ВСУ. По его словам, украинские войска не добились результатов.

«Рано или поздно власти Британии признают правду, которая заключается в том, что контрнаступление не было успешным», - добавил Келин.

Глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер ранее признал, что у США нет иллюзий по поводу контрнаступления ВСУ. Он обратил внимание, что Россия создала мощные укрепления, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: rus.rusemb.org.uk
ТЕГИ:ВСУУкраинаРоссийское ПосольствоВеликобритания

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