Посол Келин: Британии придется признать провал наступления ВСУ
Великобритании рано или поздно придется признать провал контрнаступления украинской армии. Об этом в интервью телеканалу CNN International заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Дипломат опроверг сообщения британских СМИ о продвижении ВСУ. По его словам, украинские войска не добились результатов.
«Рано или поздно власти Британии признают правду, которая заключается в том, что контрнаступление не было успешным», - добавил Келин.
Глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер ранее признал, что у США нет иллюзий по поводу контрнаступления ВСУ. Он обратил внимание, что Россия создала мощные укрепления, сообщает «Радиоточка НСН».
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