Дипломат опроверг сообщения британских СМИ о продвижении ВСУ. По его словам, украинские войска не добились результатов.

«Рано или поздно власти Британии признают правду, которая заключается в том, что контрнаступление не было успешным», - добавил Келин.

Глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер ранее признал, что у США нет иллюзий по поводу контрнаступления ВСУ. Он обратил внимание, что Россия создала мощные укрепления, сообщает «Радиоточка НСН».

