СМИ: В Киеве и Одессе произошли взрывы
Взрывы прогремели в Одессе и Киеве. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Общественное».
По данным СМИ, в украинской столице и ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога.
«В Одессе слышны взрывы, сообщают корреспонденты», — отмечает издание.
Позже стало известно о повторных взрывах в городе, информацию подтвердили власти Одессы. В то же время хлопки прозвучали в Киеве. Мэр города Виталий Кличко заявил, что в столице работает ПВО. Кроме того, о работе сил противовоздушной обороны сообщили в администрации Киевской области.
На минувшей неделе взрыв произошел в Полтаве в центральной части Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru