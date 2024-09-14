СМИ: В Киеве и Одессе произошли взрывы

Взрывы прогремели в Одессе и Киеве. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Общественное».

По данным СМИ, в украинской столице и ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога.

«В Одессе слышны взрывы, сообщают корреспонденты», — отмечает издание.

Позже стало известно о повторных взрывах в городе, информацию подтвердили власти Одессы. В то же время хлопки прозвучали в Киеве. Мэр города Виталий Кличко заявил, что в столице работает ПВО. Кроме того, о работе сил противовоздушной обороны сообщили в администрации Киевской области.

На минувшей неделе взрыв произошел в Полтаве в центральной части Украины.

