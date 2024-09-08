СМИ: В Полтаве раздался взрыв
8 сентября 202409:01
В Полтаве, которая находится в центральной части Украины, прозвучал взрыв, сообщает в Telegram украинское издание «Страна.ua».
Местные власти не давали комментариев об этом. Подробности пока неизвестны.
Ранее около 50 французских боевиков было уничтожено при ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников в Константиновке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru