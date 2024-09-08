ВС РФ ударили по гостинице под Краматорском с военными ВСУ

Войска России нанесли удар ракетой «Искандер» по гостинице «Зоря» в населенном пункте Николаевка в ДНР, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В Курской области российские военные «Искандером» уничтожили командный состав 22-й бригады ВСУ

В ней находилось расположение военнослужащих Вооруженных сил Украины. На место прибыло большое количество машин скорой помощи. В результате удара мирные жители не пострадали.

Ранее около 50 французских боевиков уничтожены при ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников в Константиновке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияУкраинаВСУИскандер

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