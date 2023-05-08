СМИ: в Одессе прогремело несколько взрывов

В Одессе произошло несколько взрывов, сообщает РБК.

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Это случилось после того, как была объявлена воздушная тревога. На этом фоне в области произошел пожар. Также стало известно о взрывах в Киевской области. Кроме того над Киевом работает система противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских БПЛА над Черным морем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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