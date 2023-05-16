СМИ: ВС РФ утром 16 мая нанесли массированный удар «калибрами» и «кинжалами» по Киеву

Утром 16 мая российские ВКС нанесли массированный удар «калибрами» и «кинжалами» по военным объектам в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал проекта «Русская весна».

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Военкоры канала назвали атаку самой крупной с начала специальной военной операции.

Жители украинской столицы, в свою очередь, сообщали, что в городе полыхали пожары, а в небе были слышны звуки летящих беспилотников.

Ранее киевляне рассказали о ночном ударе по военному заводу «Арсенал» в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com
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