СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Львове
15 февраля 202407:49
Взрывы прогремели в украинских Киеве и Львове. Об этом сообщают местные СМИ.
Ранее на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, пишет RT.
Как сообщает Telegram-канал «ТСН», в Киеве и области прозвучали взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что в городе слышны хлопки, по его словам, работает ПВО.
По данным издание «Общественное. Новости», несколько взрывов прозвучало во Львове. Подробности не приводятся.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru