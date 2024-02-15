СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Львове

Взрывы прогремели в украинских Киеве и Львове. Об этом сообщают местные СМИ.

СМИ: В Киеве и Харькове прозвучали взрывы

Ранее на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, пишет RT.

Как сообщает Telegram-канал «ТСН», в Киеве и области прозвучали взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что в городе слышны хлопки, по его словам, работает ПВО.

По данным издание «Общественное. Новости», несколько взрывов прозвучало во Львове. Подробности не приводятся.

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Фото: kv.dsns.gov.ua
ТЕГИ:ВзрывыУкраина

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