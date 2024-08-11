СМИ: Украина терпит жестокое поражение в Курской области
Армия России дала жесткий ответ на действия Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщает New York Times.
Как заявил финский эксперт Паси Пароинен, «легкой прогулки» для украинской армии на этом направлении не будет. Он считает, что своими действиями Киев пытался отвлечь Москву от основного театра боев, где ВСУ терпят поражение.
Однако у Киева ничего не получилось. Украинские подразделения терпели провал при попытках атаковать.
Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что Украина падет после решающих боев в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru