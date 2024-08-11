Как заявил финский эксперт Паси Пароинен, «легкой прогулки» для украинской армии на этом направлении не будет. Он считает, что своими действиями Киев пытался отвлечь Москву от основного театра боев, где ВСУ терпят поражение.

Однако у Киева ничего не получилось. Украинские подразделения терпели провал при попытках атаковать.

Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что Украина падет после решающих боев в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

