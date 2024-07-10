СМИ: Украина хочет добиться снятия ограничений на удары по РФ оружием США

Украина в ходе саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне хочет добиться снятия ограничений на удары оружием США по российской территории, сообщает Politico со ссылкой на главу офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака.

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По его словам, в первую очередь Киев хочет добиться разрешения применять дальнобойные ракеты ATACMS.

Глава офиса также указал, что поставка помощи, одобренной Конгрессом США весной, все еще задерживается.

Ранее в США заявили, что США не изменят свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ в глубь территории России после последних ударов ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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