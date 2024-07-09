Слуцкий: Заявление Белого дома об ударах ВСУ по Крыму является верхом цинизма
Заявления координатора Совета нацбезопасности американской администрации Джона Кирби о том, что Вооруженные силы Украины бьют по Крыму американскими ракетами, является «верхом цинизма», сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
По его словам, Белый дом признал, что украинцы бьют по Крыму американскими ракетами ATACMS. Эти удары якобы являются «крайне эффективными».
Ранее Кирби заявил, что США не изменят свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ в глубь территории России после последних ударов ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден после заявлений об ударе РФ по Киеву пообещал укрепить ПВО Украины
- Слуцкий: Заявление Белого дома об ударах ВСУ по Крыму является верхом цинизма
- СМИ: ВКС РФ совершили обманный маневр во время ракетных ударов по Украине
- Двоих насильников сотрудницы «Матч ТВ» взяли под стражу
- Минобороны РФ: Разрушения в Киеве связаны с падением украинской ракеты
- Путин повысил зарплаты чиновникам
- Стивен Кинг призвал Байдена выйти из предвыборной гонки
- В Германии не комментируют сообщения о планах подрыва «Северного потока» в 2014 году
- Гладков: В результате удара ВСУ по Белгороду погиб человек
- Маск: Власти США хотели впустить побольше нелегальных иммигрантов для голосования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru