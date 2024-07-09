Слуцкий: Заявление Белого дома об ударах ВСУ по Крыму является верхом цинизма

Заявления координатора Совета нацбезопасности американской администрации Джона Кирби о том, что Вооруженные силы Украины бьют по Крыму американскими ракетами, является «верхом цинизма», сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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По его словам, Белый дом признал, что украинцы бьют по Крыму американскими ракетами ATACMS. Эти удары якобы являются «крайне эффективными».

Ранее Кирби заявил, что США не изменят свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ в глубь территории России после последних ударов ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:КрымВСУУкраинаСШАГосдумаЛеонид Слуцкий

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