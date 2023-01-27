СМИ: Танки M1 Abrams станут большой проблемой для Киева

Американские танки M1 Abrams могут стать большой проблемой для Киева, сообщает издание Newsweek.

Издание отмечает, что они «жадно поглощают» топливо, придется создавать сложные логистические схемы для снабжения танков горючим.

Также приводятся слова майора армии США в отставке Джона Спенсера, который отмечаем, что на Украине и так есть проблемы с топливом.

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Накануне Минобороны США заявило, что Киев получит версию танков Abrams М1А2. При этом в Пентагоне не считают поставки танков Украине эскалацией конфликта. «США воспринимают серьезно предупреждения РФ о рисках, касающихся Украины, но не считают поставки танков Киеву эскалацией», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее президент США Джо Байден объявил об отправке на Украину 31 танка Abrams. При этом, по его словам, украинским военным передадут запчасти и дополнительное оборудование, чтобы обслуживать эту технику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАТанкиСпецоперацияВСУУкраина
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