СМИ: танки «Армата» применяют в боевых действиях
19 июля 202306:22
Российская группировка войск «Юг» применяла в бою новейшие отечественные танки Т-14 «Армата», сообщает ТАСС.
Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит боевая машина. Все необходимые испытания Т-14 еще продолжаются.
В конце апреля СМИ сообщили о применении Россией танка «Армата» в зоне спецоперации. Французская газета Le Figaro назвала машину технологически революционной, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru