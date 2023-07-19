СМИ: танки «Армата» применяют в боевых действиях

Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит боевая машина. Все необходимые испытания Т-14 еще продолжаются.

В конце апреля СМИ сообщили о применении Россией танка «Армата» в зоне спецоперации. Французская газета Le Figaro назвала машину технологически революционной, передает «Радиоточка НСН».

