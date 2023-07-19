СМИ: танки «Армата» применяют в боевых действиях

Российская группировка войск «Юг» применяла в бою новейшие отечественные танки Т-14 «Армата», сообщает ТАСС.

Появилось видео боевой подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне СВО

Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит боевая машина. Все необходимые испытания Т-14 еще продолжаются.

В конце апреля СМИ сообщили о применении Россией танка «Армата» в зоне спецоперации. Французская газета Le Figaro назвала машину технологически революционной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияТанкиАрмата

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