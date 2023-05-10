Le Figaro: Россия применила на Украине революционный танк «Армата»
Российская армия начала применять на Украине технологически революционный танк Т-14 «Армата», пишет французская газета Le Figaro.
Журналисты издания считают, что американским и немецким танкам будет тяжело справиться с Т-14.
«Армата» - это предвестник технологической революции, и нам следует готовиться к его массовому прибытию», - говорится в материале.
Обозреватели французской газеты назвали Т-14 прорывом в военной отрасли. Они отметили, что танк призван работать в связке с другими боевыми машинами.
Сообщения о применении «Арматы» в зоне спецоперации на Украине появились в конце апреля. По данным СМИ, машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».
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