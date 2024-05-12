Чемезов: Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams

Эксперты госкорпорации «Ростех» осмотрели захваченный танк Abrams, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова.

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«Естественно, технику смотрели», — заявил он.

Изучение трофейной техники необходимо для анализа особенностей вооружений противника, а также тенденций их развития.

Ранее бойцы эвакуировали с линии фронта первый Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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