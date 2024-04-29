Бойцы эвакуировали с линии фронта первый Abrams

Российские бойцы эвакуировали первый танк М1 Abrams американского производства с линии фронта, сообщает РИА Новости.

В США заявили, что бойцы ВС РФ научились уничтожать западное оружие на Украине

Это произошло на авдеевском участке в Донбассе. В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе.

Ранее военные РФ подбили танк Abrams на авдеевском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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