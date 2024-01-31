СМИ: Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ

По данным издания, украинскому лидеру под давлением «международных партнеров» пришлось отказаться от отставки Залужного. Во время встречи с Зеленским 29 января Залужный заявил его советникам, что их оценки военной ситуации скорее позитивны, чем реалистичны. После этого ему предложили уйти в отставку. Главком ответил отказом, а Зеленский сообщил, что сам подпишет указ об отставке. Залужный вернулся в рабочий кабинет, сказав одному из офицеров, что «собирает вещи».

Ранее стало известно, что Зеленский дал понять Залужному, что в любом случае отправит его в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

