СМИ: Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ
Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский вслед за главой главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым отказался от предложения президента Владимира Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного, сообщает Times со ссылкой на источники.
По данным издания, украинскому лидеру под давлением «международных партнеров» пришлось отказаться от отставки Залужного. Во время встречи с Зеленским 29 января Залужный заявил его советникам, что их оценки военной ситуации скорее позитивны, чем реалистичны. После этого ему предложили уйти в отставку. Главком ответил отказом, а Зеленский сообщил, что сам подпишет указ об отставке. Залужный вернулся в рабочий кабинет, сказав одному из офицеров, что «собирает вещи».
Ранее стало известно, что Зеленский дал понять Залужному, что в любом случае отправит его в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru