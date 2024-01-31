СМИ: Буданов мог отказаться от должности главкома ВСУ

Издание подтверждает, что 29 января украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с Залужным и заявил о решении отправить его в отставку. Глава государства предложил ему должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Близкий коллега настаивает на том, что Буданов не претендовал на должность Залужного, но что он также не имел права отказываться от военной должности.

Ранее стало известно, что Зеленский дал понять Залужному, что в любом случае отправит его в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

