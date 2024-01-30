FT: Зеленский предупредил Залужного о неминуемой отставке

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному, что в любом случае отправит его в отставку, утверждает газета Financial Times (FT).

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По информации источников издания, Зеленский и Залужный встретились в понедельник, 29 января. Президент предложил главкому должность советника, но тот отказался.

В ответ Зеленский заявил Залужному, что в любом случае отправит его в отставку, пишет газета.

FT отмечает, что возможная отставка Залужного вызвала негодование у рядового состава ВСУ и гражданского общества.

Накануне украинские СМИ сообщили об отставке Залужного. Позже Минобороны Украины выступило с опровержением, напоминает «Радиоточка НСН».

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