FT: Зеленский предупредил Залужного о неминуемой отставке
Президент Украины Владимир Зеленский дал понять главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному, что в любом случае отправит его в отставку, утверждает газета Financial Times (FT).
По информации источников издания, Зеленский и Залужный встретились в понедельник, 29 января. Президент предложил главкому должность советника, но тот отказался.
В ответ Зеленский заявил Залужному, что в любом случае отправит его в отставку, пишет газета.
FT отмечает, что возможная отставка Залужного вызвала негодование у рядового состава ВСУ и гражданского общества.
Накануне украинские СМИ сообщили об отставке Залужного. Позже Минобороны Украины выступило с опровержением, напоминает «Радиоточка НСН».
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