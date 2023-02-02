СМИ: США могут на днях объявить о новом пакете военной помощи Киеву

Как пишет издание, в список поставляемых Киеву вооружений впервые могут войти ракеты GLSDB с максимальной дальностью около 150 км. Вес снаряда - 113 кг, он оснащен ракетным двигателем. Его можно запустить из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

При этом Вашингтон отклонил запросы Украины на поставку ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км. Сейчас установки HIMARS поставляются украинским войскам с реактивными снарядами GMLRS с дальностью 80 километров.

