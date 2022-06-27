В ЛНР уничтожили грузинских наёмников, пытавших российских военных
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что 26 июня в трёх километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской народной республики (ЛНР) были уничтожены 14 боевиков, сообщает пресс-служба ведомства.
По его словам, они входили в состав двух диверсионно-разведывательных групп наёмников, первая из которых была «интернациональной», а во второй были только наёмники из Грузии из так называемого «грузинского легиона».
«Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года. Мы их нашли и покарали», - подчеркнул он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что военнослужащие украинской 30-й механизированной бригады демонстрируют из-за успехов российской армии и Народной милиции ДНР и ЛНР пониженное морально-психологическое состояние - они пьянствуют и употребляют наркотики, оставляют боевые позиции, пишут «Известия».
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