Экс-аналитик ЦРУ назвал позором поведение Зеленского после атаки на Кремль

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Реймонд Макговерн прокомментировал действия президента Украины Владимира Зеленского после атаки беспилотников на Кремль. Эксперт дал интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Экс-сотрудник ЦРУ обратил внимание, что после инцидента украинский лидер уехал в Европу. Макговерн назвал поступок Зеленского бегством.

«Он постоянно в разъездах по европейским столицам. Он даже встречался с папой Римским», - заявил эксперт.

Поведение президента Украины бывший аналитик ЦРУ назвал «позором». По его словам, поступок Зеленского доказывает, что за атакой беспилотников стоит Киев.

В ночь на 3 мая два дрона пытались атаковать Кремль. Зеленский отверг причастность Украины к инциденту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:КремльВладимир ЗеленскийУкраина

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