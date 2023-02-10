СМИ: на Украине признали получение от США данных о целях для ракетных ударов

Должностные лица на Украине признали, что при нанесении ударов с помощью полученных от Вашингтона ракетных систем в большей части случаев используют предоставленные США или их союзниками данные о месторасположении целей, сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников.

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Как отметили представители Украины, им «требуется для огромного большинства ударов с использованием современных ракетных систем, переданных США, предоставление координат и подтверждение Соединенными Штатами и их союзниками».

По данным издания, речь идет в частности об ударах с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS и M270.

Ранее американская компания SpaceX ограничила использование Украиной спутников Starlink для управления беспилотниками, так как интернет Starlink никогда не предназначался для превращения в оружие.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСША
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