СМИ: на Украине признали получение от США данных о целях для ракетных ударов

Как отметили представители Украины, им «требуется для огромного большинства ударов с использованием современных ракетных систем, переданных США, предоставление координат и подтверждение Соединенными Штатами и их союзниками».

По данным издания, речь идет в частности об ударах с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS и M270.

Ранее американская компания SpaceX ограничила использование Украиной спутников Starlink для управления беспилотниками, так как интернет Starlink никогда не предназначался для превращения в оружие.

