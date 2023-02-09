SpaceX ограничила применение сетей Starlink на Украине для беспилотников

Американская компания SpaceX ограничила использование Украиной спутников Starlink для управления беспилотниками. Об этом сообщил президент компании Гвинн Шотвелл, передает Reuters.

Она отметил, что интернет Starlink никогда не предназначался для превращения в оружие.

Шотвелл не уточнила, как именно компания ограничила работу спутников, но отметила, что такие способы есть.

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Ранее компания Маска SpaceX направила письмо Пентагону и попросила его взять на себя финансирование работы терминалов. Вскоре Маск заявил в Twitter, что продолжит финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине.

В конце октября прошлого года сообщалось, что Пентагон направит на территорию Украины американскую военную спутниковую связь SATCOM, которая может работать без системы Starlink.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаБеспилотники
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