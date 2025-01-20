СМИ: Москва сохранит освобожденные территории по условиям сделки с США
Чиновники в США признают, что Москва сохранит за собой освобожденные территории по условиям сделки с участием Вашингтона, сообщает газета New York Times.
Издание ссылается на большинство чиновников покидающего свой пост президента Джо Байдена и победившего на выборах главы государства Дональда Трампа. По крайней мере, в частном порядке они признают, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска на примерно 20 процентах Украины.
Ранее стало известно, что Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru