СМИ: Местные жители заблокировали работу военкомата на Украине

Жители украинского поселка Ворохта (Ивано-Франковская область) заблокировали работу территориального центра комплектования, перекрыв дорогу. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

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По словам местных жителей, мобилизация привела к прекращению туристического потока в Ворохту, из-за этого поселок вымирает и беднеет.

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что при нынешних темпах мобилизации на Украине планируется призвать в ряды ВСУ порядка 200 тысяч человек до конца 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости
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