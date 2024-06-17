СМИ: Более 2750 украинцев освободили из тюрем и отправили воевать

По данным издания, среди них — осужденные за торговлю наркотиками, вооруженные нападения и убийства. Источник издания, ответственный за такую вербовку, не верит в успех такой практики и опасается дезертирства подобных новобранцев.

Осужденные будут воевать в подразделениях, формируемых полностью из бывших заключенных, однако находящихся под руководством военных.

Ранее на Украине изменили порядок вручения повесток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

