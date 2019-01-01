«Слуга народа» метит в кресло премьера Украины
Украинские политологи в эфире НСН обсуждают первые итоги выборов в Верховную Раду и предполагают, кто будет премьер-министром страны.
Первые данные по результатам выборов в Верховную Раду Украины публикует ЦИК страны. Согласно его данным, партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с большим отрывом, набирая почти 40%, второе место у «Батькивщины» с 11% , на третьем — партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» - у нее чуть больше 9%. Далее следуют «Оппозиционная платформа — за Жизнь» и радикальная партия Олега Ляшко.
Национальные СМИ пишут, что уже согласован черновик коалиционного соглашения. Как рассказал глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, они готовы обсуждать этот проект с теми политическими силами, которые близки ей по идеологии и морально-этическим ценностям. Как отметил Разумков,это может быть партия «Голос», относительно «Батькивщины» он говорить не готов.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН отметил, что результаты выборов в Верховную Раду с небольшой погрешностью будут соответствовать прогнозам украинских социологов.
«Два месяца социология дает примерно одни и те же результаты, так что расклад сил примерно известен. Исходя из этого, можно говорить о том, что пять политических сил примерно в том порядке, в котором их расставили социологи, проходят в Верховную Раду. С моей точки зрения, возможна коррекция в пределах 1- 5% в зависимости от явки избирателей. На первые два места ситуация вообще не должна повлиять, начиная с третьего, они могут располагаться в любом порядке. Между ними разница – в социологическую погрешность», - заявил политолог и предложил проверить версию результатами вечерних экзитполов.
Отметим, что украинцы явно устали от политической нестабильности в стране и явно разочарованы любой властью: будь то Порошенко или Зеленский.
Явка на парламентских выборах была ниже, чем на последних президентских весной этого года и на предыдущих выборах Рады в 2014 году.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН предположил, кто в итоге будет стоять во главе правительства страны.
«Зеленский хочет, чтобы премьером был профессионал без политического опыта. Думаю, что речь идет о так называемых людях Сороса – тех, кто получает гранты. Например, тот же Руслан Стефанчук, который был вначале советником Зеленского, а потом его представителем в Раде – профессор, юрист. Но человек без опыта загонит экономику в могилу! Чтобы управлять, надо понимать, чем управляешь. Это как если бы поставить министром обороны человека, который ни дня не служил в армии!» - возмутился Олейник.
Добавим, по действующей конституции Украины кандидатура главы правительства утверждается по итогам внутрифракционных переговоров в Верховной раде. Президент не может единолично назначить премьера на должность.
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