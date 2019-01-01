Центризбирком Украины отрицает серьезные нарушениях на парламентских выборах

ЦИК Украины не зафиксировал нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов в Верховную раду. Об этом заявил замглавы ЦИК Украины Олег Конопольский на брифинге, который транслировал телеканал «Прямой».

«[Парламентские]Выборы на Украине, так же, как и выборы президента, проходят в штатном режиме. Каких-либо системных нарушений, которые могли бы повлиять в данный момент на результаты выборов, пока не зафиксировано ни правоохранителями, ни наблюдателями", - отметил Конопольский.