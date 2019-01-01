Выборы на Украине

Центризбирком Украины отрицает серьезные нарушениях на парламентских выборах

21 июля15:12

ЦИК Украины не зафиксировал нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов в Верховную раду. Об этом заявил замглавы ЦИК Украины Олег Конопольский на брифинге, который транслировал телеканал «Прямой».

«[Парламентские]Выборы на Украине, так же, как и выборы президента, проходят в штатном режиме. Каких-либо системных нарушений, которые могли бы повлиять в данный момент на результаты выборов, пока не зафиксировано ни правоохранителями, ни наблюдателями", - отметил Конопольский.

На Украине ожидают зачисток после выборов в Верховную раду

Ранее глава координационного штаба Министерства внутренних дел Украины Иван Стойко рассказал о том, что ведомство возбудило 10 уголовных дел в связи с нарушениями на выборах в Верховную раду. Наибольшее число нарушений зафиксировано в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве.

Напомним, в досрочных выборах в Верховную раду, инициированных президентом Владимиром Зеленским, участвуют 24 партии и 3,22 тыс. кандидатов-одномандатников.

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН спрогнозировал итоги выборов на Украине.

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