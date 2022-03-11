Песков: добровольцами на Украину могут поехать выходцы с Ближнего Востока
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил высказывание министра оборону Сергея Шойгу о возможной отправке добровольцев на Украину.
По словам Пескова, речь шла не о российских гражданах, а о выходцах из стран Ближнего Востока, которые намерены помочь ВС РФ.
При этом ранее в пятницу президент Владимир Путин согласился с предложением привлечь добровольцев к специальной операции на Украине. Как отметил глава государства, «западные спонсоры украинского режима» не скрывают, что на территории страны действуют наемники из-за рубежа.
Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы.
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