Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев назвал 2023 год идеальным для рождения одаренных детей
Экономику России в наступившем году не ждут потрясения, а в личном плане 2023-й подходит для рождения детей, сказал НСН Зиррадин Рзаев.
Новый год будет рискованным для людей, занимающихся экономикой и торговлей акциями, а в производственной сфере Россию ждет успех, заявил финалист реалити-шоу «Битва экстрасенсов» Зиррадин Рзаев в разговоре с НСН.
«Хорошая сторона года - строительство и производство, особенно в сфере технологий. Этот год будет рискованным для людей, которые занимаются экономикой, работают в банковской сфере. Речь идет о покупках акций. Если предсказывать общее, то экономика России, в отличие от стран Запада, будет в лучшем состоянии. Возможно, поднимется курс доллара, но с рублем ничего критического не произойдет», - сказал Рзаев.
Собеседник НСН уверен, что наступивший год может положить конец конфликту на Украине.
«В политической сфере нынешний год будет более конкретным и ясным. Нас ждут неоднократные переговоры, которые решат судьбу Украины. Возможно, что они приведут к завершению конфликта», - отметил экстрасенс.
По словам Рзаева, в 2023 году родится много творчески одаренных детей.
«Что касается создания семьи, рождения детей, то этот год будет удачным. Родится много талантливых детей. Если говорить о болезнях, то я ещё в 2017 году предсказывал появление новых вирусов. В этом году они тоже будут, а человечество ждут большие изменения» - резюмировал Рзаев.
Ранее финалист «Битвы экстрасенсов» Анатолий Леденев заявил НСН, что 2023 год станет решающим во всем мире, а потому нельзя вести себя как кролики (символ года, — прим. НСН), иначе можно все профукать.
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