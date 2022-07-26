СМИ: у Украины почти не осталось ударных дронов

«На данном этапе операции мы работаем по разведывательным БПЛА, таким как «Лелека», «Фурия», сказал он. Отмечается, что данные аппараты уничтожаются даже несмотря на их малоразмерность. По словам собеседника агентства, Украина применяет в основном разведывательные дроны, так как ударных аппаратов у нее не осталось.

Тем временем, Вооруженные силы РФ применили в ходе спецоперации на Украине применили новейший легкий ударный беспилотник из состава комплекса «Ласточка». Летательные аппараты нанесли огневое поражение живой силе.

