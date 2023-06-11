Российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ
Южная группировка российских войск успешно отразила атаки штурмовых групп украинских Вооруженных сил, сообщает ТАСС.
Это произошло на соледаро-артемовском направлении. Авиация уничтожила опорные пункты Украины в районе населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.
Артиллеристы поразили три огневые позиции минометов в Верхнекаменском и Красном, а также склад боеприпасов в районе Белой Горы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в Авдеевке.
Ранее экс-офицер НАТО заявил о высокой готовности российской армии к контрнаступлению ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская артиллерия уничтожила на Купянском направлении ДРГ ВСУ
- МЧС России спасло более 1,7 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС
- Российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ
- Шапша сообщил о падении беспилотника в Калужской области
- Трамп пообещал выгнать «коррумпированного» Байдена из Белого дома
- Экс-офицер НАТО заявил о высокой готовности российской армии к контрнаступлению ВСУ
- Стало известно о проблемах с организацией концерта Галкина* в Алма-Ате
- Приехавших с концертом в Одессу музыкантов Junket забрали в военкомат
- Первые экипажи орбитальной станции России будут состоять из двух космонавтов
- Маск прокомментировал новый пакет военной помощи Украине со стороны США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru