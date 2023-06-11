Российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ

Южная группировка российских войск успешно отразила атаки штурмовых групп украинских Вооруженных сил, сообщает ТАСС.

Зеленский заявил о наступлении ВСУ

Это произошло на соледаро-артемовском направлении. Авиация уничтожила опорные пункты Украины в районе населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.

Артиллеристы поразили три огневые позиции минометов в Верхнекаменском и Красном, а также склад боеприпасов в районе Белой Горы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в Авдеевке.

Ранее экс-офицер НАТО заявил о высокой готовности российской армии к контрнаступлению ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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