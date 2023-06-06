Рогов заявил, что ЗАЭС ничего не грозит после разрушения Каховской ГЭС

«Прорыв Каховской ГЭС несет массу рисков, первый пункт – это Запорожская АЭС. Слава богу, там ситуация контролируемая и рисков особых нет, потому что есть альтернативные источники (скважины и так далее) наполнения пруда-охладителя для атомной станции. Мало того, он полный, плюс АЭС сейчас не генерирует энергию, поэтому больших объемов воды не требуется для системы охлаждения. Плюс идет обрушение пролетов Каховской ГЭС под давлением воды, это тоже проблема, это ускоряет процесс. Обрушается верхняя часть самой ГЭС, сама дамба крепкая на данный момент», - сказал Рогов.

Он отметил, что в результате разрушения Каховской ГЭС более 300 домовладений, скорее всего, нуждаются в эвакуации. По словам Рогова, в зону подтопления попали, как минимум, 14 населенных пунктов.

«Касательно зоны подтопления… В Каховском водохранилище средний уровень падения воды начался с 12 см, а сейчас ускорился до 15 см час. Соответственно, такими же темпами и куда большими объемами она поступает, начиная с Новой Каховки и других населенных пунктов, которые ниже по течению. Там ситуация очень проблемная для 300 с лишним домовладений. Они, скорее всего, нуждаются в эвакуации. Такая работа сейчас проводится. В зону подтопления попали, как минимум, 14 населенных пунктов», - резюмировал Рогов.

Ранее, 6 июня, экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН заявил, что разрушение Каховской ГЭС дает преимущества Вооруженным силам Украины. По его словам, ВСУ хотят отрезать Кинбурнскую косу от «большой земли» и попытаться захватить ее, также создаются условия для удачного форсирования Днепра, сообщает «Радиоточка НСН».

