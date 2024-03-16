Рогов: ВС РФ закрепились в центре села Работино

По его словам, южная часть Работино уже находится под контролем российских военных.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уже признавал вероятность продвижения ВС РФ на отдельных направлениях, в том числе и на запорожском.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что российские средства ПВО сбили 15 снарядов RM-70 Vampire над территорией Белгородской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

