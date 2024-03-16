Рогов: ВС РФ закрепились в центре села Работино
Российские военные закрепились в центре населенного пункта Работино, сообщил глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
По его словам, южная часть Работино уже находится под контролем российских военных.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уже признавал вероятность продвижения ВС РФ на отдельных направлениях, в том числе и на запорожском.
Ранее Минобороны России сообщило о том, что российские средства ПВО сбили 15 снарядов RM-70 Vampire над территорией Белгородской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru