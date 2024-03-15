Минобороны отчиталось об отражении всех попыток ВСУ прорваться через границу

Российские войска отразили все попытки прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области, которые произошли с 12 по 15 марта. Об этом сообщило в своей сводке Минобороны РФ.

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В сообщении отмечается, что ВС РФ совместно с подразделениями погранслужбы ФСБ РФ справились со всеми попытками прорыва. Утверждается, что в ходе боев «в результате упреждающих и слаженных действий» с помощью авиации и артиллерии уничтожены более 550 военных, 16 танков и 19 бронемашин.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:СпецоперацияГраницаМинобороны РФ

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