Минобороны отчиталось об отражении всех попыток ВСУ прорваться через границу
15 марта 202417:07
Российские войска отразили все попытки прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области, которые произошли с 12 по 15 марта. Об этом сообщило в своей сводке Минобороны РФ.
В сообщении отмечается, что ВС РФ совместно с подразделениями погранслужбы ФСБ РФ справились со всеми попытками прорыва. Утверждается, что в ходе боев «в результате упреждающих и слаженных действий» с помощью авиации и артиллерии уничтожены более 550 военных, 16 танков и 19 бронемашин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru