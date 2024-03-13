Главком ВСУ признал вероятность продвижения ВС РФ на отдельных направлениях
Оперативная обстановка остается сложной по всей линии боевого соприкосновения. Об этом в своих соцсетях заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.
По его словам, на отдельных направлениях есть вероятность продвижения Вооружённых сил РФ в глубину украинских боевых порядков.
«Российские войска продолжают вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах населённых пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино», - указал он.
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что Украина готовится к «контрударным действиям» в 2024 году, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru