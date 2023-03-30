Рогов: Украина не собирается прекращать провокации в отношении Запорожской АЭС

Он отметил, что бронекатера, которые были поставлены Киеву, «ждут своего часа» для форсирования Днепра в районе Энергодара. По словам Рогова, нет сомнений в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут предпринимать попытки атаки.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что знает, как обеспечить безопасность Запорожской АЭС. Он также отметил, что смог оценить ущерб, причиненный объекту обстрелами 20 ноября, сообщает НСН.

