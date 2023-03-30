Рогов предупредил о попытке наступления ВСУ на Запорожье

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил о попытке наступления украинских войск на Запорожье, сообщает РИА Новости.

Кулеба призвал не считать готовящееся контрнаступление Украины как решающий момент конфликта

По его словам, Украина начала стягивать западные вооружения, в том числе гаубицы M777, HIMARS, французские танки AMX-10RC на запорожское направление.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что побывал на передовых позициях ВСУ в Запорожской области.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также предупреждал о планирующемся украинской армией наступлении на Белгород.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияВСУНаступление

Горячие новости

Все новости

партнеры