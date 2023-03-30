Рогов предупредил о попытке наступления ВСУ на Запорожье
30 марта 202316:24
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил о попытке наступления украинских войск на Запорожье, сообщает РИА Новости.
По его словам, Украина начала стягивать западные вооружения, в том числе гаубицы M777, HIMARS, французские танки AMX-10RC на запорожское направление.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что побывал на передовых позициях ВСУ в Запорожской области.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также предупреждал о планирующемся украинской армией наступлении на Белгород.
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30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru