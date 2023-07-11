Столтенберг призвал Россию вывести силы с Запорожской АЭС
НАТО призывает Россию вывести свои силы с Запорожской атомной электростанции, так как считает действия РФ опасными. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Отвечая на вопросы о заявлениях Украины о якобы подготовке Москвой «ядерного инцидента» на ЗАЭС, генсек НАТО отметил, что сигнал блока в адрес России заключается в «необходимости вывести силы».
«Поскольку ее [России] действия в Запорожье подрывают безопасность этой крупнейшей в Европе атомной станции», — цитирует Столтенберга ТАСС.
Генсек НАТО подчеркнул, что альянс пристально следит за действиями РФ и осуждает размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Вместе с тем альянс не фиксирует изменений в диспозиции ядерных сил РФ, на которые потребовался бы ответ НАТО.
Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал дать реалистичное и осуществимое альтернативное предложение для защиты ЗАЭС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru