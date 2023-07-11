Столтенберг призвал Россию вывести силы с Запорожской АЭС

Отвечая на вопросы о заявлениях Украины о якобы подготовке Москвой «ядерного инцидента» на ЗАЭС, генсек НАТО отметил, что сигнал блока в адрес России заключается в «необходимости вывести силы».

«Поскольку ее [России] действия в Запорожье подрывают безопасность этой крупнейшей в Европе атомной станции», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Генсек НАТО подчеркнул, что альянс пристально следит за действиями РФ и осуждает размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Вместе с тем альянс не фиксирует изменений в диспозиции ядерных сил РФ, на которые потребовался бы ответ НАТО.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал дать реалистичное и осуществимое альтернативное предложение для защиты ЗАЭС, передает «Радиоточка НСН».

