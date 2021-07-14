Здание парламента Украины штурмуют сотни пенсионеров МВД

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко, президент Украины Владимир Зеленский опасался, что Аваков осенью может поддержать оппозицию, в первую очередь, Петра Порошенко, и вместе с ним вывести людей на улицу.

«Глава МВД контролирует и национальную полицию (около 200 тысяч человек) и национальную гвардию (60 тысяч штыков), кроме того, в значительной степени он контролирует ветеранские организации бывших добровольческих батальонов, которые представляют опасность для действующей власти», - сказал Бондаренко.

