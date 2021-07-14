Здание парламента Украины штурмуют сотни пенсионеров МВД

В Киеве пенсионеры МВД попытались в среду взять штурмом здание Верховной рады, сообщает ТАСС.

Несколько сотен человек проводят акцию протеста с требованием пересчета пенсий, уточняет РИА Новости.

Они попытались ворваться в здание парламента, где сейчас заседают депутаты. Полиция оттеснила митингующих, после чего завязалась драка, в ходе которой пенсионерам силовых структур удалось отбить у полиции металлическое заграждение.

Участники акции протеста предпринимают новые попытки прорвать полицейские кордоны. Трансляцию происходящего ведет телеканал «Украина-24».

Накануне подал в отставку глава МВД Украины Арсен Аваков.

На Украине раскрыли подоплёку отставки главы МВД Авакова

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко, президент Украины Владимир Зеленский опасался, что Аваков осенью может поддержать оппозицию, в первую очередь, Петра Порошенко, и вместе с ним вывести людей на улицу.

«Глава МВД контролирует и национальную полицию (около 200 тысяч человек) и национальную гвардию (60 тысяч штыков), кроме того, в значительной степени он контролирует ветеранские организации бывших добровольческих батальонов, которые представляют опасность для действующей власти», - сказал Бондаренко.

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