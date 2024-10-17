Разведчики ВСУ перехватили видеопоток с летевшего в них беспилотника

Стало известно технологическом курьезе, произошедшем со специалистами по электронной разведке Украины, сообщает Telegram-канал «Война. История. Оружие».

ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской и Орловской областями

Они перехватили видеопоток с летевшего к цели российского беспилотника. Через некоторое время разведчики ВСУ поняли, что цель — это они сами.

Обнаружив, что дрон метит в длинное двухэтажное строение, один из офицеров удивился: «Это же наш дом!». После этого снаружи раздался удар, свет в помещении погас, а мониторы отключились.

«Прикольно», — сказал один из военных, после чего предложил уходить.

Ранее ПВО сбила над территорией России 92 беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ВСУРоссийская АрмияБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры