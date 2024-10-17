Разведчики ВСУ перехватили видеопоток с летевшего в них беспилотника
Стало известно технологическом курьезе, произошедшем со специалистами по электронной разведке Украины, сообщает Telegram-канал «Война. История. Оружие».
Они перехватили видеопоток с летевшего к цели российского беспилотника. Через некоторое время разведчики ВСУ поняли, что цель — это они сами.
Обнаружив, что дрон метит в длинное двухэтажное строение, один из офицеров удивился: «Это же наш дом!». После этого снаружи раздался удар, свет в помещении погас, а мониторы отключились.
«Прикольно», — сказал один из военных, после чего предложил уходить.
Ранее ПВО сбила над территорией России 92 беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru