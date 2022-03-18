Пушилин: В Донбассе восстанавливается справедливость

По его словам, бойцы Донбасса порой идут на такие же подвиги, которые «совершали наши деды и прадеды».

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы.

