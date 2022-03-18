Пушилин: В Донбассе восстанавливается справедливость
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин 18 марта заявил, что в Донбассе не сомневались, что и на их земле восторжествует справедливость, на данный момент этот процесс уже идет.
По его словам, бойцы Донбасса порой идут на такие же подвиги, которые «совершали наши деды и прадеды».
Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы.
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