Пушилин: Гуманитарные коридоры работают только в освобожденных ДНР районах

Гуманитарные коридоры работают только в освобожденных войсками Донецкой народной республики районах, в других населенных пунктах они пока остаются «на бумаге». Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

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По его словам, наступательная операция развивается в направлении Марьинки, в свою очередь в Мариуполе продолжается зачистка центральных районов.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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