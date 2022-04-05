Пушилин: Гуманитарные коридоры работают только в освобожденных ДНР районах
Гуманитарные коридоры работают только в освобожденных войсками Донецкой народной республики районах, в других населенных пунктах они пока остаются «на бумаге». Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, наступательная операция развивается в направлении Марьинки, в свою очередь в Мариуполе продолжается зачистка центральных районов.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля.
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