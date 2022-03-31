В ДНР заявили о ликвидации заместителя командира нацбата «Азов»

Первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что российские военные ликвидировали заместителя командира батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещён в РФ), сообщает RT.

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Он уточнил, что был ликвидирован заместитель командира Святослав Паламар, известный под позывным «Калина», который находился в одном из двух сбитых вертолётов Ми-8 ВВС Украины.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил об уничтожении двух украинских вертолётов, которые направлялись для эвакуации главарей националистов из Мариуполя.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНационалистыПВОВертолётДНР
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