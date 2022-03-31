В ДНР заявили о ликвидации заместителя командира нацбата «Азов»

Он уточнил, что был ликвидирован заместитель командира Святослав Паламар, известный под позывным «Калина», который находился в одном из двух сбитых вертолётов Ми-8 ВВС Украины.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил об уничтожении двух украинских вертолётов, которые направлялись для эвакуации главарей националистов из Мариуполя.